Brasília

O ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) se reúne nesta segunda-feira (5) em São Paulo com o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Josué Gomes, para apresentar a carteira de investimentos do setor portuário.

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, se reúne com presidente da Fiesp em São Paulo - Pedro Ladeira/Folhapress

O ministro deve falar sobre arrendamentos e concessões no setor e também detalhar investimentos que o governo prevê fazer na área. "Teremos um grande volume de investimentos para 2024", afirma.

"Serão mais de R$ 8 bilhões de novos arrendamentos e concessões, R$ 5 bilhões de renovações e prorrogações de contratos de arrendamento e R$ 6 bilhões de investimentos em terminais de uso privado, gerando um volume de investimentos na ordem de R$ 20 bilhões".

Segundo ele, o volume de investimentos até 2026 deve superar R$ 55 bilhões nessas frentes, em política que, afirma, conta com orientação do presidente Lula (PT) para "fortalecer o setor portuário brasileiro, em especial do agronegócio, e o diálogo permanente com o setor produtivo nacional".