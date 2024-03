Curitiba

Lideranças indígenas organizaram protestos nesta segunda-feira (4), em Santarém (PA), contra a construção da Ferrogrão, ferrovia que deve transportar soja de Mato Grosso aos portos de exportação do Pará.

Um julgamento simbólico da Ferrogrão em um "tribunal popular" acontece ao longo do dia no auditório da Ufopa (Universidade Federal do Oeste do Pará). Indígenas também protestam em frente à unidade da empresa Cargill em Santarém.

Indígenas protestam nesta segunda-feira (4) na entrada da empresa Cargill, em Santarém (PA), contra o projeto da Ferrogrão - Divulgação

O caso está sendo discutido no âmbito de uma ADI (ação direta de inconstitucionalidade) no STF (Supremo Tribunal Federal) movida pelo PSOL. O partido questiona lei federal de 2017 que excluiu 862 hectares do Parque Nacional do Jamanxim (PA), destinando a área ao projeto Ferrogrão.

Entre outras coisas, a sigla diz que a lei afeta os povos que vivem na região e que o parque é um patrimônio cultural imaterial.

Em decisão assinada em setembro do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a ADI por seis meses, e encaminhou o caso para o Centro de Soluções Alternativas de Litígios do STF.