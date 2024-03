A AGU (Advocacia-Geral da União) lança nesta quinta-feira (7), em São Paulo, a Pesquisa Nacional da Advocacia Pública, que busca mapear pontos como estrutura física e orçamentária, governança e tecnologia relacionados à atuação dos advogados públicos da AGU e das procuradorias de estados e municípios.

Ministro Jorge Messias (AGU) participará de lançamento de pesquisa sobre advocacia pública em São Paulo - Mathilde Missioneiro/Folhapress

A pesquisa será realizada em parceria com a ANMP (Associação Nacional das Procuradoras e dos Procuradores Municipais) e com o Conpeg (Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal).

O lançamento ocorrerá às 10h30 na sede da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e contará com a participação do advogado-geral da União, Jorge Messias, e das presidentes do Conpeg, Inês Maria dos Santos Coimbra, e da ANPM, Lilian Oliveira de Azevedo Almeida.

Serão entrevistados os membros e servidores das 53 procuradorias dos estados e das capitais, além da própria AGU. Também serão utilizadas outras fontes que reúnam informações sobre orçamento público, diversidade e equidade e quadro de pessoal.