O PT pediu ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a relatoria do projeto de lei que cria regras para a atividade dos motoristas de aplicativo.

Logo da Uber em prédio em Los Angeles (Califórnia) - Mike Blake/Reuters

O partido tem a regulamentação dos trabalhadores da chamada "nova economia" como uma bandeira estratégica. Líder do partido na Casa, Odair Cunha (MG) quer incluir na discussão também o setor de entrega, em que não houve acordo com as empresas. "O lugar para esse entendimento é o Congresso", diz.

O projeto que regulamenta o trabalho de motoristas de apps foi apresentado pelo governo no início de março. A proposta prevê contribuição ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), auxílio-maternidade e pagamento mínimo por hora de trabalho no valor de R$ 32,09.

O texto enfrenta resistência da oposição. No mesmo dia em que o projeto foi apresentado pelo governo, a deputada bolsonarista Julia Zanatta (PL-SC) protocolou proposta para manter a relação entre trabalhadores e empresas praticamente nos moldes da existente hoje.