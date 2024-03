Curitiba

O advogado Valdemar Bernardo Jorge, secretário da gestão Ratinho Junior (PSD) no governo do Paraná, vai se filiar ao partido Novo, neste sábado (9), engrossando o grupo capitaneado pelo ex-procurador da Lava Jato e deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo).

Valdemar, que já foi presidente do Republicanos no Paraná, uma das legendas da ampla aliança que respaldou a reeleição de Ratinho Junior, agora vai coordenar o plano de governo do Novo para Curitiba.

O ex-procurador da República e deputado cassado Deltan Dallagnol se filiou ao Novo no final de 2023 - EVANDRO LEAL/Agencia Enquadrar/Folhapress

Na hipótese de candidatura própria à prefeitura, o Novo ainda flerta com a possibilidade de lançar Deltan, mesmo ele tendo sido considerado inelegível por oito anos por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tomada no ano passado.

A tese é que uma eventual candidatura de Deltan passaria por uma nova análise da Justiça Eleitoral e que outra interpretação pode ser dada ao caso.

Na virtual chapa encabeçada por Deltan, Valdemar é cotado para ser o candidato a vice-prefeito.

O Novo diz que aposta no perfil técnico dele, que foi secretário do Planejamento no primeiro mandato de Ratinho e desde 2023 está no comando da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável.

Valdemar deve seguir secretário de Ratinho Junior, mesmo fora do Republicanos. Mas a aposta do PSD do governador para as urnas em Curitiba é o atual vice-prefeito da capital, Eduardo Pimentel (PSD).

O anúncio da filiação de Valdemar deve ser feito durante o Congresso do Novo no Paraná, neste sábado, em Curitiba.