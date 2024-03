Curitiba

No Paraná, a secretaria da Educação ainda não bateu o martelo sobre o destino do livro O Avesso da Pele, retirado das escolas de Ensino Médio no início do mês.

Mas o secretário da pasta, Roni Miranda, antecipou ao Painel nesta quarta-feira (20) que uma das possibilidades é que a obra do escritor Jeferson Tenório seja redistribuída para alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos), que têm mais de 18 anos de idade.

"Primeiro estamos fazendo uma avaliação pedagógica, que deve ser concluída na semana que vem. Mas há possibilidade agora de a gente encaminhar para as escolas com EJA. Há uma tendência a este caminho. Só estamos aguardando a conclusão da análise pela equipe pedagógica", disse Roni, logo após o evento que marcou a adesão do Paraná ao programa federal Pé-de-Meia, voltado ao Ensino Médio.

Ele disse que há cerca de 700 exemplares do livro no Paraná.

Secretário estadual da Educação no Paraná, Roni Miranda - Divulgação/Seed-PR

"Eu li o livro. Ele é bom, é de qualidade. Porém, as páginas 29 e 30 têm uma linguagem obscena, vulgar, chula. E a escola tem que fazer um trabalho de nortear. Por exemplo: se você vai assistir a um filme hoje, tem uma classificação de idade. Se este livro se transformasse em filme, ele provavelmente seria um filme classificado para mais de 18 anos", justificou o secretário.

Miranda também disse que o livro foi retirado após reclamação de pais de alunos. "Hoje nós temos uma sociedade mais conectada e, quando saiu a polêmica nas redes sociais, eles [os pais] foram procurar se o livro tinha nas escolas", comentou ele.

Questionado sobre o fato de o livro ter sido incluído no catálogo disponível para o Ensino Médio após análise do Ministério da Educação, o secretário afirmou que "respeita a decisão, mas nem tudo a gente concorda".

Em Curitiba para o evento ligado ao Pé-de-Meia, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse ao Painel que o "Estado tem autonomia" e lembrou que o catálogo do MEC que incluiu o livro foi elaborado ainda pela gestão anterior, no ano de 2021.