Ao menos cinco placas de mídia que exibiam a foto do deputado federal Elton Welter (PT) com o presidente Lula (PT) foram destruídas na cidade de Toledo (PR), principal base eleitoral do parlamentar, na última sexta-feira (15).

Além disso, o dono de outdoors que também mostravam a imagem dos petistas resolveu cobri-los com uma lona preta após receber uma ameaça anônima por telefone.

O relato é do parlamentar, cujo assessor em Toledo registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil nesta quinta-feira (21).

Em Toledo, no Paraná, 15 outdoors com imagem de deputado do PT ao lado do presidente Lula são cobertos com lona preta - Divulgação/PT-PR

De acordo com Welter, ele contratou 20 placas de mídia luminosas de canteiros e 15 painéis maiores, do tipo outdoor, para marcar um anúncio feito pelo governo federal neste mês de março, de que Toledo foi uma das cidades escolhidas para abrigar um campus do IFPR (Instituto Federal do Paraná).

"Eu fiz um agradecimento ao presidente da República por essa conquista. E as placas foram vandalizadas", diz o deputado.

A instalação do material nos equipamentos começou a ser feita em 13 de março, quando nas redes sociais começaram a circular vídeos de pessoas incitando a destruição das imagens. "Aqui o PT não se cria", disse uma das pessoas no vídeo, obtido pelo Painel.

Já na sexta-feira (15), cinco placas de mídia foram destruídas. Na sequência, o empresário responsável pelos equipamentos resolveu cobrir os outdoors com lonas pretas, depois de receber uma ameaça por telefone. Ele também optou por retirar o restante das placas de mídia.

"Nos solidarizamos com o empresário e estamos tomando as medidas judiciais cabíveis. Isso é o extremismo, o ódio, a intolerância. São pessoas que ainda conspiram contra a democracia, que não aceitaram a derrota nas urnas. A Polícia precisa descobrir quem fez isso", disse o deputado.