O pré-candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) vai se reunir nesta terça-feira (2) com as bancadas de vereadores do seu partido e do PT na Câmara de São Paulo para discutir a privatização da Sabesp.

O pré-candidato a prefeito de SP Guilherme Boulos, do PSOL - Danilo Verpa/Folhapress

A venda foi autorizada pela Assembleia Legislativa no final do ano passado, mas um novo contrato com a precisa ser aprovado pelos vereadores paulistanos para que ela possa operar na capital.

Um projeto de lei nesse sentido foi enviado para a Câmara pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) no mês passado.

Boulos e os vereadores dos partidos de esquerda já se manifestaram contra a privatização e pretendem discutir na reunião estratégias para tentar barrar sua efetivação.

O psolista também deve mencionar o tema na campanha municipal, fazendo paralelos com a privatização do setor de energia elétrica e os problemas envolvendo a Enel.