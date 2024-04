São Paulo

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta-feira (10), em primeira votação, o projeto que propõe a incorporação do nome de Rita Lee ao parque Ibirapuera. A homenagem foi proposta em maio do ano passado pela vereadora Luna Zarattini (PT), dois dias após a morte da cantora.

O velório de Rita aconteceu no Planetário do parque, do qual foi frequentadora ao longo da vida.

O projeto ainda precisa passar por mais uma votação no Legislativo paulistano e pela sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB) para que entre em vigor.

Rita Lee durante show no parque Ibirapuera, em São Paulo - Evelson de Freitas-21.nov.2010/Folhapress

"Rita Lee e o parque do Ibirapuera são dois grandes símbolos da cidade de São Paulo e estão no imaginário de milhares de paulistanos e paulistanas quando pensamos na nossa cidade. Rita Lee era visita frequente no parque e já declarou publicamente seu afeto pelo Ibirapuera", diz a vereadora.

A vereadora também aponta que a cantora conta em sua autobiografia que fazia piqueniques familiares no parque, que é citado em canções como "Vírus do Amor" e "Minas de Sampa", e que o cenário da fotografia de capa de seu terceiro álbum com a banda Tutti Frutti, "Entradas e Bandeiras", é o Ibirapuera.

"Rita uma vez disse que ao morrer poderia ter seu nome entregue a uma rua ou praça. Nada mais digno que seu nome esteja presente no Parque Ibirapuera. Um patrimônio dá nome a outro", conclui Luna.