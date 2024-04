A região dos Campos Elísios e Santa Cecília, que compreende o fluxo de usuários na área central de São Paulo conhecido como Cracolândia, registrou o menor índice de roubos em uma semana desde o início do monitoramento iniciado em abril do ano passado pela Secretaria de Segurança Pública.

Na análise, feita entre 15 e 21 de abril, foram 47 roubos na área, queda de 61% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando houve 120 delitos. Foi a primeira vez que o número ficou abaixo das 50 ocorrências no recorte semanal.

Policiais em ação na rua dos Gusmões, no centro de São Paulo - Danilo Verpa-16.ago.2023/Folhapress

O menor índice em uma semana havia sido também neste mês, entre os dias 1º e 7 de abril, e entre 19 e 25 de fevereiro deste ano, com 55 registros notificados.

Já os furtos reduziram 23% na região no comparativo, de 209, no ano passado, para 161. Na comparação com o mesmo período de 2022, quando houve 302 casos, houve queda de 47%.

A Secretaria de Segurança atribui a queda nos índices ao reforço do efetivo policial na região, com 400 policiais militares atuando nas ruas e mais 700 para a operação delegada, e também a operações para o combate ao tráfico de drogas.

No primeiro bimestre deste ano, 599 prisões foram realizadas, 19% a mais do que no mesmo período do ano passado. A polícia também apreendeu 82 quilos de drogas em janeiro e fevereiro, número seis vezes maior no comparativo.