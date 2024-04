O apresentador de TV José Luiz Datena vai se filiar ao PSDB nesta quinta-feira (4). Atualmente filiado ao PSB, ele poderá ser vice de Tabata Amaral (PSB) ou mesmo candidato a prefeito.

Ele participará de evento com o presidente do PSDB, Marconi Perillo, Paulo Serra, presidente estadual do partido, e Duarte Nogueira, presidente da federação PSDB-Cidadania no estado.