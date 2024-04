São Paulo

O deputado estadual André Bueno (PL), que assumiu vaga na Assembleia Legislativa com a nomeação de Valéria Bolsonaro (PL) para a Secretaria de Políticas para a Mulher de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), nomeou três parentes de políticos bolsonaristas em seu recém-montado gabinete.

Uma das agraciadas foi Ana Beatriz Ramos Bolsonaro, filha da própria Valéria e irmã de Ana Luiza Ramos Bolsonaro, que foi secretária parlamentar do deputado federal Mario Frias (PL-SP) até julho do ano passado.

O deputado estadual André Bueno (PL) durante sessão na Alesp - Divulgação-10.abr.2024/Assembleia Legislativa de São Paulo

Bueno também nomeou para o seu gabinete Sônia Maria de Santana Lopes, irmã da vereadora Sonaira Fernandes (PL), que antecedeu Valéria na secretaria estadual, e Joyce Garcia Lopes, mulher de Paulo Chuchu (PL), ex-segurança de Eduardo Bolsonaro (PL) e vereador em São Bernardo do Campo.

Bueno assumiu o gabinete em 10 de abril, com a nomeação de Valéria como secretário da gestão paulista.

Outra nomeação recente no mesmo grupo aconteceu no gabinete do deputado estadual Bruno Zambelli (PL-SP), irmão da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) que colocou Rubens Fernandes de Santana, irmão da vereadora Sonaira, como assistente parlamentar especial. Rubens já trabalhou no gabinete de Eduardo Bolsonaro.

Em nota, Bruno Zambelli afirma que o parentesco de Rubens e Sonaira não teve qualquer influência na nomeação e que a encontrou somente duas ou três vezes em eventos públicos.

Ele diz que Rubens não tem antecedentes criminais, é formado em logística e concluirá o curso de direito em 2024. Segundo o deputado, as experiências profissionais e a formação de Rubens o qualificam para ocupar o cargo de assistente especial parlamentar.