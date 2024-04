São Paulo

O governo Lula estuda a criação de um conselho de consumidores, vinculado à estrutura federal, para fiscalizar as concessionárias de distribuição de energia. A ideia ganhou impulso no contexto das críticas ao serviço prestado pela Enel em São Paulo.

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, durante entrevista à Folha - Pedro Ladeira-2.abr.2024/Folhapress

O projeto foi discutido em reunião na quarta-feira (10) entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e deputados federais paulistas de esquerda.

Um dos participantes do encontro foi Guilherme Boulos (PSOL), o que irritou o prefeito Ricardo Nunes (MDB), seu adversário na eleição de outubro, que se viu escanteado. A situação da Enel foi o principal tema da conversa.

Na reunião, o tema surgiu quando o deputado federal Rui Falcão (PT-SP) relatou ao ministro que nos anos 1980 tinha conhecido empresas do setor elétrico durante viagem aos EUA, e que no país os consumidores tinham voz ativa em conselhos de fiscalização. Silveira então revelou que planeja algo similar no Brasil.

A ideia estudada pelo ministério é criar um órgão oficial, que faria parte da estrutura do governo federal. Teria dotação orçamentária própria e participação do Ministério da Justiça e de representantes de consumidores de energia da indústria, comércio, residências e setor rural, entre outros.

No ministério, discute-se a possibilidade de que os recursos para formação e atuação do conselho venham das próprias distribuidoras no processo de renovação das concessões.

Silveira já disse que pretende "arrancar até a última gotinha" dessas empresas para fazer a renovação dos contratos de concessão.

Atualmente, as concessionárias já são obrigadas a criar conselhos de consumidores nos estados em que atuam. A Enel, por, exemplo, tem conselhos em São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, eles não estão vinculados ao poder público.