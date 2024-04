São Paulo

Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil) defende que a gestão Ricardo Nunes (MDB) contrate uma empresa independente para realizar um estudo para avaliar se há vantagem ou não para o município no modelo de privatização da Sabesp proposto pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Na reunião de líderes da Câmara na terça-feira (9), Leite afirmou que a Comissão de Finanças da Casa não tem métricas para definir se a capital vai se beneficiar ou não da venda.

Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal de São Paulo, durante entrevista à Folha - Danilo Verpa-7.mar/Folhapress

Os críticos da iniciativa de Tarcísio no município afirmam que a cidade tem pouco a ganhar com a desestatização da empresa, já que a universalização do saneamento já está prevista para 2029 (prazo que o governo de São Paulo promete como atrativo para as demais cidades) e a cidade responde a 55% do faturamento da estatal, e dessa forma poderia, em tese, buscar condições melhores para si fora da negociação em bloco que a gestão estadual tenta encaminhar.

A gestão estadual, por sua vez, diz que a privatização incluirá regiões que hoje podem estar fora do contrato com a Prefeitura de São Paulo, gerará aumento de investimentos, melhoria dos serviços, possível antecipação da universalização dos serviços, ganho de eficiência e redução tarifária.