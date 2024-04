São Paulo

Em reunião com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e deputados do PT e do PSOL nesta quarta-feira (10), o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, criticou o prefeito Ricardo Nunes (MDB). Silveira escolheu o psolista, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, como seu interlocutor na crise da Enel na capital.

Silveira disse no encontro que Nunes nunca o procurou para tratar do problema e joga a opinião pública contra ele, mesmo sabendo que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), responsável pela fiscalização do contrato da Enel, não está subordinada ao governo federal.

O ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira durante entrevista à Folha em seu gabinete - Pedro Ladeira-2.abr.2024/Folhapress

Como mostrou o Painel, foi esse incômodo com a postura do emedebista que fez com que Silveira decidisse ignorá-lo e procurasse Boulos para ajudá-lo na crise.

No começo do mês, o ministro telefonou para o psolista, detalhou a determinação para que a Aneel abra processo que pode levar à cassação da concessão da Enel.

Nunes, por sua vez, irritou-se por não ter sido procurado por Silveira. Ele enviou representações à Aneel e ao Tribunal de Contas da União e ingressou com duas ações judiciais contra a concessionária de energia.

"A cidade de São Paulo, por meses, vem sofrendo com o descaso dessa empresa, e em nenhum momento o ministro de Minas e Energia se dignou em ter alguma atitude. Somente agora, após toda a nossa pressão e de forma tardia, toma providência, o que já deveria ter feito meses atrás. Mas para passar a mão no telefone e fazer política, usando o sofrimento da população, ele foi bem rápido", afirmou na ocasião à coluna.