O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu silenciar sobre a polêmica nota da Marinha contrária à inscrição do marinheiro João Cândido, líder da Revolta da Chibata, no Livro dos Heróis da Pátria.

O presidente Lula e aliados em inauguração de estátua de João Cândido, em 2008, no Rio - Rafael Andrade/Folhapress

A postura contrasta com a defesa enfática de Cândido feita por Lula no passado. Em novembro de 2008, em seu segundo mandato presidencial, ele inaugurou uma estátua do marinheiro no Rio de Janeiro. "Precisamos aprender a transformar os nossos mortos em heróis", declarou, em referência a Cândido.

Também comparou-o a outros ícones da esquerda, como o guerrilheiro Carlos Marighella e o militante comunista Gregório Bezerra.

Em seu terceiro mandato, o presidente tem adotado uma atitude mais cautelosa com relação a temas militares, buscando não antagonizar as Forças Armadas.