São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), visitou na quarta-feira (10) a garagem da UPbus, empresa de ônibus investigada pelo Ministério Público de São Paulo sob suspeita de lavagem de dinheiro para a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), e gravou um vídeo em que a parabeniza pelo atendimento à população.

Na gravação, funcionários da SPTrans chamam a empresa de "maravilhosa" e exaltam suas qualidades de organização.

A UPbus e a Transwolff foram alvo de operação do Ministério Público na terça-feira (9), e a Justiça determinou que a SPTrans, empresa municipal de transporte, assumisse a operação das linhas administradas pelas duas empresas.

No vídeo, Nunes diz que está recebendo notícias "muito boas" dos funcionários da SPTrans a respeito da UPbus e que decidiu compartilhá-las. Ele afirma que tem gente de má-fé querendo "fazer circo" em situação de uma situação "muito delicada" e que cabe à gestão municipal verificar o funcionamento do serviço, e que as investigações estão sob responsabilidade da polícia e do Ministério Público.

Wagner Chagas, diretor de operações da SPTrans que foi colocado como interventor da UPbus pela prefeitura, diz no vídeo que a empresa é "maravilhosa".

"Uma empresa que vem apresentando todos os índices operacionais bastante satisfatórios. Toda a frota operacional está na rua, RH em ordem, manutenção em ordem, poucos carros na manutenção, então não tem muito o que falar. Fomos muito bem recebidos e tudo nos foi disponibilizado em termos de documentação", afirma Chagas.

Outros membros da SPTrans que participam da operação afirmam que "os procedimentos de RH estão satisfatórios" e que a UPbus tem trabalhado "de forma esperada pela Prefeitura de São Paulo", segundo as palavras do presidente da SPTrans, Levi de Oliveira.

"Queria aproveitar aqui e parabenizar, porque quando a gente tem uma concessionária que presta um serviço, que atende o passageiro... Eles me falavam também que não tem atraso. E qualquer uma das 32 empresas: atrasou, não cumpriu? Multa. Não cumpriu o contrato? Vamos cobrar. Cumpriu? vamos reconhecer", disse o prefeito no vídeo.