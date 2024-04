O prefeito de Ananindeua, segunda maior cidade do Pará, Doutor Daniel, decidiu trocar o MDB pelo PSB. Com isso, o governador Helder Barbalho (MDB) perde um de seus principais aliados no estado.

O prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel, que trocará o MDB pelo PSB - Reprodução

Daniel disputará a reeleição neste ano e é mencionado como possível concorrente para o governo do Pará em 2026, contra um candidato apoiado pelo governador, que não poderá tentar novo mandato.

Ele foi eleito em 2020 com 67% dos votos e apoio de Helder. "Respeito o trabalho do governador Helder, agradeço ao presidente do MDB no estado, Jader Filho, pela colaboração de sempre, e, agora no PSB, reafirmo meu compromisso com a continuidade do nosso trabalho em Ananindeua e a abertura permanente ao diálogo", disse o prefeito ao Painel.

Nos bastidores, aliados de Daniel relatam um processo de gradual distanciamento com o governador.

Eles reclamam que Helder passou a retaliar o prefeito nas últimas semanas após Daniel não aceitar um acordo para indicar seu vice na chapa.

Entre os pontos apontados por pessoas próximas ao prefeito estão a exoneração de diretores de escolas estaduais na cidade e pedidos do governador para aliados deixarem a gestão municipal e ensaiar apoio a outro pré-candidato.

Deputada federal mais bem votada do Pará, Alessandra Haber, mulher de Daniel, por enquanto continuará no MDB.