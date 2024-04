A presidente da Abaf (Associação Baiana das Empresas de Base Florestal), Mariana Lisbôa, chamou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de "um autêntico macho alfa nordestino" durante almoço com políticos e empresários na última sexta-feira (12).

As declarações foram feitas durante discurso em que Lisbôa reivindicava políticas públicas e de empresas que ampliem a presença de mulheres no setor e, principalmente, em cargos de liderança.

"Presidente [Arthur Lira], se o senhor que é essa potência, um autêntico macho alfa nordestino, símbolo de status e de poder, líder absoluto de seus pares, dos quatro cantos do país, sente essa resistência (dos nordestinos serem ouvidos), imagine o esforço que eu faço, como mulher e como baiana, para transitar, ser ouvida e credibilizada em ambientes eminentemente masculinos e paulistanos", disse.

A referência ocorreu ao final de uma semana em que Lira saiu chamuscado com a decisão do plenário da Câmara de manter a prisão do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018.

Pressionado, Lira também vociferou contra o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, chamando-o de "incompetente".

O almoço, realizado em Salvador (BA), contou com a presença do vice-presidente do União Brasil, ACM Neto e dos deputados Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA).

Lisbôa, a primeira mulher a presidir a Abaf em duas décadas, afirmou que, no setor florestal, as mulheres respondem apenas por 18% da força de trabalho —desse percentual, 12% são de diretoria e 10% dos cargos são de CEO.