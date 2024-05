Brasília

O deputado Marcio Biolchi (MDB-RS) apresentou, em articulação com a bancada do partido na Câmara, uma emenda que amplia a abrangência da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba) para permitir que atenda extraordinariamente municípios do Rio Grande do Sul.

Moradores da Vila Vicentina, bairro de São Leopoldo, começam a voltar para suas casas para ver o que restou dos estragos da enchente - Pedro Ladeira/Folhapress

A emenda foi apresentada à Medida Provisória que cria a Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, comandada pelo ministro Paulo Pimenta.

O texto autoriza a Codevasf, estatal federal alvo de suspeitas de corrupção entregue ao centrão na gestão Jair Bolsonaro (PL), a atender extraordinariamente esses municípios e a executar ações orçamentárias para ajudar nas intervenções que buscam recuperar os danos causados pelas chuvas.

Na justificativa, Biolchi diz que a Codevasf tem "ampla experiência e expertise na execução de projetos de desenvolvimento regional e de recuperação de áreas afetadas".

"Sua atuação tem sido destacada em diversos estados do Brasil, onde tem contribuído significativamente para a recuperação de infraestruturas e a melhoria da qualidade de vida das populações", escreve.

O deputado diz que a inclusão do estado como unidade integrante das políticas da estatal seria por um período determinado que será definido conforme a avaliação das necessidades e dos cronogramas de obras.