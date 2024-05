O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou uma fuga de sete presos de uma penitenciária sob gestão da Secretaria da Administração Penitenciária de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para atacar o governo Lula (PT).

Em suas redes sociais, Bolsonaro postou imagem da notícia e escreveu "O governo do Amor".

Postagem feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com crítica ao governo Lula por fuga de presos em penitenciária gerida pelo governo de SP - Reprodução

Os sete presos fugiram na madrugada de sábado para domingo da ala de regime semiaberto da Penitenciária I de Mirandópolis. Com capacidade para 516 detentos no semiaberto, haveria atualmente 769, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária do governo de São Paulo, responsável pela gestão da unidade.

De acordo com informações do Sifuspesp (Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo), a penitenciária não tem policiais penais em número suficiente para cobrir todos os postos. "Este incidente reforça a análise feita pelo Sifuspesp de que o sucateamento do quadro de pessoal e das instalações prisionais que vem sendo implementado pelo Governo Tarcísio e pela atual gestão da SAP coloca a sociedade em risco", escrevem, em nota.