A Assembleia Legislativa de São Paulo receberá na segunda-feira (3), a partir das 13h, uma audiência pública para discutir os problemas de fornecimento de energia elétrica no estado.

Desde novembro, cidades de São Paulo passaram por sucessivos apagões e milhares de consumidores ficaram sem energia elétrica, muitas vezes por mais de 24 horas.

O evento foi convocado pela Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, e contará com a presença do titular da pasta, Wadih Damous. Além dele, participarão comerciantes, gestores públicos e representantes de entidades de defesa do consumidor.