Brasília e São Paulo

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, pegou carona em uma emenda apresentada pela colega Erika Hilton (PSOL-SP) para ajudar as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul.

Em seu perfil no X, Boulos compartilhou notícia no dia 10 de maio que diz que ele e Erika destinaram R$ 2,2 milhões em emendas para auxiliar a saúda no estado.

O texto que acompanha a notícia afirma que os deputados "remanejaram os recursos em articulação com o deputado estadual Matheus Gomes (PSOL-RS) para auxiliar na reconstrução do estado".

Na verdade, trata-se de uma única emenda, no valor de R$ 2,2 milhões, destinada por Erika, e não por Boulos, para a construção de um CAPS (Centro de Assistência Psicossocial) em Alvorada, cidade do Rio Grande do Sul.

Na postagem, o deputado diz ainda que ele, Erika e Gomes "uniram esforços e conseguiram articular o envio da emenda para a cidade gaúcha"

A assessoria de Erika Hilton diz que ela primeiro enviou a emenda para a construção de um Caps na cidade de São Paulo.

Na última quinta-feira (9), segundo o gabinete da parlamentar, a prefeitura da capital, sob o comando de Ricardo Nunes (MDB), teria dito que não aproveitaria a emenda. A deputada diz que então criou uma força-tarefa que incluiu Boulos e Gomes para remanejar o recurso e ajudar o Rio Grande do Sul.

O gabinete da parlamentar afirma que a inclusão do nome do pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e do deputado estadual na comunicação sobre a destinação dos recursos foi para fazer justiça ao papel de ambos.

Procurada pelo Painel, a assessoria de Boulos disse que seu papel foi de ajudar a articular politicamente a emenda.

Além disso, o psolista ressalta que tem uma PEC (proposta de emenda à Constituição) que destina 10% das emendas parlamentares para o Rio Grande do Sul, que está em fase de coleta de assinaturas.

Boulos afirma ainda que indicou até agora R$ 427,7 mil de emendas individuais para ação de aquisição e distribuição de alimentos no Rio Grande do Sul vinculada à Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).