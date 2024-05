Concorrentes no mercado de eventos que reúne empresários e políticos, o Lide e o Esfera Brasil farão encontros em sequência com autoridades brasileiras em Nova York (EUA) na semana que vem. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), promete participar dos dois.

Os empresários João Doria, do Lide (à esq.), e João Camargo (do Esfera Brasil) - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Na segunda-feira (13), o Esfera, do empresário João Camargo, promoverá o seminário "Conectando oportunidades, construindo o futuro" no Rockefeller Center.

Estão anunciadas as presenças de Lira, dos ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Renan Filho (Transportes) e Juscelino Filho (Comunicações), e do presidente da Apex, Jorge Viana.

Entre os empresários são esperados Luiza Helena Trajano (Magazine Luiza), Mariana Lisbôa (Suzano), João Adibe (Cimed) e Alexandre Birma (Arezzo) –este último será homenageado na quarta-feira (15) com o prêmio Person of the Year 2024 (Pessoa do Ano) pela Brazilian-American Chamber of Commerce.

No dia seguinte, terça-feira (14), será a vez do Lide, do ex-governador de SP João Doria, que fará seu evento no Harvard Club, também localizado no coração da ilha de Manhattan.

Cerca de 300 empresários e autoridades foram convidadas. O Lide Brazil Investment Forum anunciou as presenças, além de Lira, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do senador Davi Alcolumbre (União-AP), do ex-presidente Michel Temer e dos deputados federais Elmar Nascimento (União-BA) e Marcos Pereira (Republicanos-SP). O fórum contará também com a participação de governadores.