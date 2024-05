Brasília

O Ministério do Trabalho estuda organizar cursos de qualificação para formar marceneiros, pedreiros, pintores, eletricistas e outros profissionais de áreas ligadas à construção para ajudar nos trabalhos de recuperação do Rio Grande do Sul, estado afetado por fortes chuvas.

Roca Sales, devastada por enchentes no Rio Grande do Sul - Nelson Almeida/AFP

A ideia é que essa formação seja de curto prazo para que esses profissionais já possam atuar na reconstrução de imóveis e locais atingidos pelas inundações.

No momento, o ministério avalia se há recursos no Orçamento para oferecer esses cursos. Além disso, não descarta parcerias para tirar o plano do papel. Nesta quinta (16), o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), avaliou que pode ser necessário construir quatro cidades provisórias no estado para acolher vítimas das enchentes.