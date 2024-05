Brasília

Em reunião com representantes do Conselho Estadual de Mulheres do Rio Grande do Sul, a ministra Cida Gonçalves (Mulheres) ouviu relatos de abusos contra meninas e mulheres nos abrigos que recebem os afetados pelas enchentes no estado.

A conversa online reuniu cerca de 40 pessoas, entre representantes de movimentos como CNDM (Conselho Nacional dos Direitos da Mulher), MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) e Rede Nacional de Mulheres Negras no Combate à Violência, além de parlamentares.

Equipe de resgate ajuda afetados pelas enchentes em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul - Claudia Martini/Xinhua

Além dos relatos de abusos, a ministra ouviu queixas de que não há onde fazer essas denúncias. Os participantes também pediram abrigos e banheiros exclusivos para mulheres e doações de itens de higiene, absorventes, toalhas, roupas de cama, alimentos não perecíveis e colchões.

Na reunião, os representantes cobraram enfoque de gênero nos protocolos de resgate em momentos de crise e também solicitaram que os recursos enviados ao estado tenham esse recorte.

A ministra disse que vai organizar uma ida de imediato do ministério ao Rio Grande do Sul e uma visita aos abrigos. Nesta quarta-feira (8), fará uma reunião com sua equipe para pensar num grupo de pessoas que ajude no local nas demandas e trabalhe no protocolo com recorte de gênero.

Também afirmou que vai estudar a viabilidade de abrigos específicos para mulheres e, caso isso não seja possível, sinalizou que pretende identificar formas de levar segurança a mulheres e meninas, para que não tenham seus direitos violados.

Na quinta-feira (9), haverá uma reunião com as secretarias estaduais que discutirá a situação no Rio Grande do Sul. A ideia é propor uma operação conjunta para ajudar o estado.