O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu reforço policial a seu colega paranaense, Ratinho Jr. (PSD), para enfrentar os efeitos das grandes enchentes que afetam o estado.

Os dois acertaram o envio ao Rio Grande do Sul de uma tropa de choque da Polícia Militar do Paraná. Num primeiro momento, 28 homens partem ao estado na manhã desta terça-feira (7) com sete viaturas. Além disso, um helicóptero da Polícia Civil vai ajudar no patrulhamento.

Enchentes em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul - Claudia Martini/Xinhua

O Rio Grande do Sul enfrenta risco de novas tempestades nesta semana. O instituto emitiu nesta segunda-feira (6) um aviso de tempestade de nível vermelho, de grande perigo, para as regiões do Chuí, Rio Grande e Pelotas. Nessa faixa, há previsão de chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h, e queda de granizo.