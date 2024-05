Brasília

O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) vai implementar o projeto Canteiros-Modelo, que oferece assistência técnica gratuita a famílias pobres, em cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes.

O projeto é uma parceria com prefeituras, universidades e institutos federais para ajudar famílias hipossuficientes que vivem em áreas tombadas de cidades históricas a conservar seus imóveis.

Imagem do bairro de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre (RS), afetado pelas enchentes - Pedro Ladeira/Folhapress

A ideia é levar a iniciativa a municípios gaúchos como Santa Tereza, que tem quase 70 imóveis de arquitetura colonial italiana, Jaguarão, General Câmara e Pelotas —os dois primeiros já seriam atendidos no projeto, mas agora as ações se tornaram prioritárias.

"Baixando a água, e a gente podendo fazer uma inspeção mais de perto, esse projeto é uma das possibilidades para que a gente tenha uma resposta de curto prazo nesses territórios", afirma o presidente do Iphan, Leandro Grass.

Em uma ação liderada pelo Ministério da Cultura com todas as suas autarquias, o Iphan está levantando todos os patrimônios materiais e imateriais que existem nas regiões atingidas no RS. A partir disso, será possível elaborar o plano de restauração dos patrimônios afetados.