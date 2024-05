São Paulo

A juíza Celina Kiyomi Toyoshima, da 4ª Vara de Fazenda Pública da Justiça de São Paulo, determinou a suspensão dos efeitos da segunda votação do projeto de privatização da Sabesp na Câmara Municipal de São Paulo, realizada nesta quinta-feira (2). Cabe recurso à decisão.

Segundo a magistrada, o Legislativo paulistano descumpriu determinação anterior de fazer a votação somente após a realização de todas as audiências públicas e depois de apresentar um estudo de impacto orçamentário.

A decisão anterior, de 24 de abril, de autoria da própria juíza, se deu em apreciação a ação apresentada pelas bancadas do PSOL e do PT.

Nesta sexta-feira (3), ela escreveu que a Câmara Municipal realizou a votação de quinta-feira "desrespeitando os princípios constitucionais que permeiam o processo legislativo, bem como por clara afronta à determinação judicial".

Estação de tratamento de água da Sabesp, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, estatal que deve ser privatizada - Gabriel Cabral/Folhapress

O projeto aprovado em segunda votação autoriza a capital paulista a firmar contrato com a Sabesp nas mãos da iniciativa privada.

Na prática, a decisão dá sinal verde para que a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) siga com o processo de desestatização da companhia —a capital responde por quase metade do faturamento da Sabesp, e uma não adesão à empresa privatizada diminuiria o interesse pelas ações da empresa.

O projeto foi apoiado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), que o sancionou no começo da noite de quinta-feira, conforme edição extra do Diário Oficial do Município. O emedebista é candidato à reeleição no pleito municipal em outubro.

A sessão foi marcada por protestos e contestação na Justiça. Isso porque, minutos após o início da discussão no plenário, a juíza Toyoshima emitiu outra decisão que causou polêmica entre os parlamentares.

Manifestante e guarda civil durante votação do projeto de privatização da Sabesp na Câmara Municipal de São Paulo - Danilo Verpa-2.mai.2023/Folhapress

Em sua manifestação, ela destacou que a votação na Câmara não poderia acontecer sem o cumprimento de obrigações judiciais recentes, em referência à exigência de realização de audiências públicas e de apresentação de estudo de impacto orçamentário. No entanto, os efeitos dessa decisão deixaram dúvidas.

Para a oposição, a sessão deveria ser suspensa a partir da manifestação da magistrada. Já os vereadores favoráveis ao projeto argumentaram que a decisão do TJSP não suspendia a sessão.

"A Justiça, em momento algum, suspendeu a votação [...]. A liminar dela preconizava que nós deveríamos ofertar a ela o impacto orçamentário, e o mesmo se encontra nos autos no processo dela", disse o presidente da Câmara, Milton Leite (União Brasil), após a votação.