São Paulo

Secretário estadual de Governo da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e presidente do PSD, Gilberto Kassab foi recebido nesta sexta-feira (3) pelo papa Francisco, em Roma.

Acompanhado de Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia que é filiado ao PSD, ele escreveu que o pontífice "mostrou profundo conhecimento sobre os acontecimentos no Brasil e registrou o enorme carinho que tem pelos brasileiros".

Ministro Alexandre Silveira, papa Francisco, secretário Gilberto Kassab e Everton Vargas, embaixador do Brasil junto à Santa Sé - Reprodução/@gilbertokassab_ no Instagram

No Palácio dos Bandeirantes, assessores brincaram que Kassab havia filiado um quadro importante ao PSD. "O pessoal é bem humorado, preciso reconhecer", afirma o líder partidário ao Painel.

Levantamento realizado pela Folha depois do fim da janela de trocas partidárias para as eleições deste ano mostrou que o PSD ultrapassou o MDB e se tornou o partido com maior número de prefeitos no país.

A pouco mais de cinco meses das eleições municipais, o PSD tem ao menos 1.040 prefeitos, um crescimento de 58% em relação ao resultado das eleições de 2020