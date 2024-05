Brasília

O MDB costura um arco de alianças nas eleições de 2024 que oscila de parceria com o PT ou candidatos de esquerda nas principais capitais do Nordeste até o apoio a políticos de direita no Sul-Sudeste.

PT e MDB farão dobradinha nas capitais de 6 dos 9 estados do Nordeste. Em Teresina (PI), o partido vai apoiar o deputado estadual petista Fábio Novo, que terá como vice o médico emedebista Paulo Márcio.

Prefeito Ricardo Nunes (MDB) visita obras de urbanismo social no Jardim Lapenna - Rubens Cavallari/Folhapress

Em Natal (RN) e Fortaleza (CE), o MDB também apoiará os petistas Natália Bonavides e Evandro Leitão, respectivamente. Em Salvador (BA), é o PT que vai respaldar o nome do vice-governador Geraldo Júnior (MDB). Em Maceió (AL) pode indicar o vice do pré-candidato Rafael Brito (MDB).

No Recife (PE), o MDB vai apoiar a reeleição de João Campos (PSB). Em São Luís (MA), o partido deve apoiar a reeleição de Eduardo Braide (PSD), enquanto o PT vai apoiar o deputado federal Duarte Jr. (PSB).

Já em Aracaju (SE), a pré-candidata do MDB, a secretária estadual da Mulher Danielle Garcia, deve disputar com o nome do PT, Candisse Carvalho, casada com o senador Rogério Carvalho (PT). E em João Pessoa (PB), o MDB vai apoiar o deputado federal Ruy Carneiro, do Podemos, enquanto o PT ainda não decidiu o que vai fazer.

No Sudeste, o MDB tem como grande chamariz o prefeito Ricardo Nunes, pré-candidato à reeleição em São Paulo, contra Guilherme Boulos (PSOL), apoiado pelo presidente Lula (PT). Nunes tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No Rio de Janeiro, o deputado federal Otoni de Paula (MDB) é pré-candidato, mas o PL pressiona para que o partido apoie Delegado Ramagem em troca do respaldo a Nunes em São Paulo. Em Belo Horizonte (MG), o MDB deve ter candidato próprio, mas em aliança com o PSB, enquanto em Vitória (ES) a situação ainda está indefinida.

Em dois dos três estados do Sul o MDB vai apoiar candidatos do PSD: o atual prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, e Eduardo Pimentel, nome apoiado pelo governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), para a prefeitura de Curitiba. Em Porto Alegre (RS), o partido aposta na reeleição do atual prefeito, Sebastião Melo (MDB).