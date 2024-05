Os organizadores da 7ª Marcha do Orgulho Trans da Cidade de São Paulo, que ocorrerá em 31 de maio, estão pedindo para que os participantes compareçam ao evento vestidos nas cores verde e amarela.

A inspiração foi o show de Madonna no último dia 4 de maio no Rio de Janeiro, em que ela e a cantora Pablo Vittar usaram camisas da seleção brasileira.

Madonna e Pabllo Vittar durante show em Copacabana - Reprodução/TV Globo

O gesto foi visto como uma tentativa de resgatar os símbolos nacionais, que nos últimos anos vem sendo apropriado pela direita bolsonarista.

"Após o show apoteótico de Madonna, na praia de Copacabana, a cena emblemática da cantora ao lado de Pabllo Vittar com bandeiras do Brasil simbolizou o início da retomada da identidade brasileira. Por esse motivo, além das cores da bandeira trans, o convite é para que todes compareçam vestides nas cores verde e amarelo", diz comunicado da organização do evento.

A marcha começará e terminará no largo do Arouche, no centro da capital. A concentração terá início às 11h, e na parte da tarde ocorrerá uma caminhada pela região. A partir das 18h, haverá shows.

"Estamos provocando todo mundo a usar, as pessoas estão aderindo. A gente quer que o verde e o amarelo deixem de serem cores que as pessoas sintam vergonha de usar", diz Pri Bertucci, fundador e produtor-executivo da Marcha.

O evento no ano passado reuniu cerca de 15 mil pessoas, e a intenção é que esse número suba para 20 mil em 2024. Segundo Bertucci, o objetivo é que durante o mês de junho outros eventos, como a Parada do Orgulho LGBT, também resgatem as cores do Brasil.