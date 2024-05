A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) participou no sábado (25) do lançamento da pré-candidatura à reeleição da vereadora Iza Vicente (Rede-RJ) em Macaé (RJ) e também anunciou apoio a candidatos do PSOL no Rio de Janeiro.

Marina Silva lança pré-candidatura à reeleição da vereadora Iza Vicente - Assessoria da vereadora Iza Vicente

As agendas fazem parte da estratégia da ministra de intensificar as atividades para ajudar pré-candidatos a prefeito e vereador da Rede Sustentabilidade nas eleições de 2024.

Marina aproveitou a presença no Rio de Janeiro para anunciar apoio a três pré-candidatos a prefeito pelo PSOL: Tarcisio Motta, na capital; Talíria Petrone, em Niterói, e Yuri Moura, em Petrópolis.

A ministra esteve no Rio de Janeiro para participar do lançamento da "Cartilha de Competências do Executivo e Legislativo Municipal", da Fundação Rede Brasil Sustentável. Ela também falou sobre os desafios para uma agenda municipal de sustentabilidade com os pré-candidatos apoiados. Ao todo, cerca de 600 pessoas participaram das agendas, considerando os atos de Macaé e no Rio de Janeiro.