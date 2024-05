A Executiva Nacional do PT decidiu lançar candidatura própria do partido à Prefeitura de João Pessoa em outubro. Com isso, a sigla descartou apoiar a reeleição do atual prefeito da capital paraibana, Cícero Lucena (PP).

Reunida nesta segunda-feira (27), a cúpula petista também decidiu que a escolha do representante do partido será definida a partir dos resultados de pesquisas eleitorais. Com isso, Luciano Cartaxo, que já foi prefeito da cidade por dois mandatos, tornou-se o favorito.

Quem também postula a vaga é a deputada estadual Cida Ramos, que tem defendido a escolha do candidato por meio de prévias —nesse modelo, com participação exclusiva da militância, ela teria mais chances.