O número de turistas estrangeiros no país chegou a 2,92 milhões de janeiro a abril, crescimento de 7,4% em relação ao mesmo período de 2023, segundo dados da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal.

Cataratas do Iguaçu em outubro de 2023: número de turistas estrangeiros no Brasil cresceu 7,4% até abril - Folhapress

Foi o terceiro melhor resultado para os quatro primeiros meses do ano da história do país, atrás de 2018 (3,1 milhões) e 2017 (2,99 milhões). Em comparação, até abril de 2023 o Brasil tinha recebido 2,71 milhões de turistas internacionais.

O ranking de países que mais mandam turistas para o Brasil em 2024 é liderado pela Argentina, com 1,07 milhão, ainda que isso represente uma queda de 11,1% no acumulado do ano na comparação com 2023. A redução é originada pela crise econômica atravessada pelo país vizinho.

A seguir, os maiores emissores de turistas para o Brasil foram Chile, com 258.523 (alta de 32,2%), Estados Unidos, com 251.419 (aumento de 9%) e Paraguai, com 217.392 (crescimento de 9,8%). Uruguai, França, Portugal, Alemanha, Reino Unido e Itália completam a relação de dez maiores emissores.

Presidente da Embratur, Marcelo Freixo diz que em 2023 o país recuperou níveis de pré-pandemia de turistas internacionais. "Em 2024, os números mostram uma curva de crescimento consolidada", diz. "E essa entrada crescente de turistas significa mais investimento no Brasil, mais dinheiro girando na nossa economia, é o dinheiro pago na ponta, gerando emprego e renda em todo o país."