Brasília

Os turistas estrangeiros gastaram US$ 673 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões) no Brasil em fevereiro, mês do Carnaval, um recorde para o período e aumento de 26,9% em relação aos US$ 530 milhões (R$ 2,7 bilhões) do ano passado, de acordo com dados do Banco Central compilados pela Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

Gastos de turistas no Brasil em fevereiro, mês do Carnaval, bateu recorde para o período - Xinhua/Wang Tiancong

É o melhor resultado para o mês de fevereiro da história e representa um crescimento nominal [sem descontar a inflação] de 10,1% na comparação com os US$ 611,5 milhões de 2018, o recorde anterior.

Na comparação entre bimestres, janeiro e fevereiro deste ano registraram um gasto somado de US$ 1,47 bilhão (R$ 7,4 bilhões), alta de 30% em relação a 2023. Ao todo, 228 mil turistas estrangeiros visitaram o Brasil no Carnaval, com um gasto somado de US$ 143,5 milhões (R$ 909,2 milhões).