O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), se reuniu neste sábado (11) com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e colocou à disposição a equipe que ajudou na reconstrução da Vila Do Sahy, no litoral norte de São Paulo, afetada por fortes chuvas no Carnaval de 2023.

Foto tirada de janela de avião de áreas alagadas em Canoas, no Rio Grande do Sul - Adriano Machado/Reuters

A ideia é que os técnicos colaborem no estado, ajudando no trabalho de reconstrução da infraestrutura e no atendimento emergencial à população em situação de calamidade.

O prefeito levou membros da secretaria de desenvolvimento social de São Sebastião, responsáveis pela captação de recursos financeiros para reconstrução da vila.

Em fevereiro de 2023, São Sebastião foi fortemente atingida por chuvas, deixando 64 mortos, 3.000 desabrigados e mais de 100 quilômetros de rodovias afetadas pelos deslizamentos.