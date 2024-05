O São Paulo Futebol Clube doou ao Fundo Social de São Paulo, presidido pela primeira-dama do estado, Cristiane Freitas, R$ 747 mil arrecadados com o leilão do antigo letreiro do estádio Cícero Pompeu de Toledo, agora chamado de MorumBis.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, entrega doação para o governador, Tarcísio de Freitas, e a primeira-dama, Cristiane Freitas - Divulgação

Por decisão do Fundo, o valor será repassado para as vítimas da chuva no Rio Grande do Sul. Um cheque simbólico foi entregue nesta quinta-feira (9) pelo presidente do clube, Júlio Casares, a Cristiane e ao governador Tarcísio de Freitas.

Desde o último dia 5 de maio, o Fundo tem recebido e encaminhado doações para os gaúchos. Mais de 77 toneladas de produtos, como água potável, itens de higiene pessoal e limpeza e alimentos já foram encaminhadas pelo governo paulista para as vítimas.