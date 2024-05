O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, classificou como "infelizes" as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no ato do 1º de Maio em defesa da eleição de Guilherme Boulos (PSOL) para prefeito de São Paulo.

O pré-candidato Guilherme Boulos ao lado de Lula no ato do Dia do Trabalho - Zanone Fraissat/ Folhapress

No evento, Lula também tratou o atual prefeito, Ricardo Nunes, como "nosso adversário municipal", embora ele seja apoiado por diversos partidos que fazem parte da base do governo federal.

"Foram declarações absolutamente infelizes. Dia do Trabalho é dia de luta, de busca de conquistas, e infelizmente a gente não tem tanto a comemorar", declarou Baleia.

Para o dirigente, o foco do evento não tinha que ser na antecipação de uma eleição. "Não é o que o trabalhador esperava".

O emedebista afirmou ainda que o posicionamento de Lula é um erro político. "Ele está abraçando a derrota do Boulos, está antecipando uma questão que não está colocada. Nossa frente é ampla, conseguimos isolar a extrema esquerda, incluímos partidos que estiveram no primeiro turno com Lula na campanha e hoje fazem parte de seu governo".

Entre as legendas aliadas a Nunes estarão, além do MDB, o PP, o Republicanos, o PSD e provavelmente o União Brasil. Todos com ministros na gestão federal.

O presidente do MDB não quis dizer, no entanto, se acha que isso poderá trazer consequências negativas para a relação do partido e dos aliados com o governo Lula. "A análise que faço é mais sobre o componente local mesmo", disse.