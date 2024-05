Um dos vice-presidentes do Parlamento do Mercosul (Parlasul), o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP) propôs a liberação de recursos de um fundo comum do bloco para ajudar em ações emergenciais e de reconstrução do Rio Grande do Sul.

O deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP), vice-presidente do Parlamento do Mercosul - Mauro Pimentel/AFP

O Focem (Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul) é formado a partir de contribuições dos países-membros (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) para projetos de desenvolvimento.

Chinaglia, que é vice do Parlasul como representante do Brasil, fez a proposta ao Conselho do Mercado Comum, que define as ações estruturantes do bloco.

Atualmente, o Focem tem disponíveis cerca de R$ 350 milhões. A proposta de Chinaglia é que R$ 105 milhões deste montante sejam destinados aos afetados pelas cheias no Rio Grande do Sul.