O evento Brazil Forum UK, nos dias 22 e 23 de junho, terá a presença de Luís Roberto Barroso, ministro do STF, Luiza Trajano, presidente do conselho de administração da Magazine Luiza, Eduardo Lopes, diretor de Políticas Públicas do Nubank, Joenia Wapichana, presidente da Funai, Kátia Schweickardt, secretária de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Macaé Evaristo, deputada estadual (PT-MG), entre outros.

Ao todo, serão cinco painéis temáticos sobre transição energética, transferência de renda na educação, cultura digital e inclusão financeira, história do aborto legal no Brasil e Amazônia.

O encontro acontecerá na Universidade de Oxford, na Inglaterra, na sede da Blavatnik School of Government.