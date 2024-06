São Paulo

Provável vice na chapa do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o ex-chefe da Rota Ricardo de Mello Araújo (PL) deve acumular também a função de secretário municipal de Segurança, caso o projeto de reeleição seja bem sucedido em outubro.

O coronel da reserva da Polícia Militar, indicado para a vice pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), provavelmente será oficializado na chapa ainda nesta semana, após conversas de Nunes, Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com lideranças dos partidos aliados.

Coronel da reserva Mello Araújo durante encontro com Jair Bolsonaro - Reprodução-2.mai.2021/@melloaraujo10 no Instagram

Antes de ganhar força como vice, Araújo já foi cotado para assumir a pasta de Segurança da capital. Tratava-se de uma tentativa de aliados de Nunes de tirá-lo da disputa pela vice, pois ele era visto como um nome pesado, muito identificado ao bolsonarismo radical e ligado às forças de segurança, o que dificultaria a entrada junto ao eleitorado das periferias.

No entanto, com a chegada de Pablo Marçal (PRTB) na disputa em São Paulo, Bolsonaro ganhou uma alternativa eleitoral, e, com isso, passou a ser mais valorizado pela campanha do prefeito.

O acúmulo de vice-prefeitura e secretaria é frequente em gestões municipais. Mais recentemente, Bruno Covas (PSDB) foi secretário de Prefeituras Regionais e Casa Civil na gestão Doria, Nadia Campeão (PCdoB) foi secretária de Educação de Fernando Haddad (PT), e Alda Marco Antonio (PSD) foi secretária de Assistência Social de Gilberto Kassab (PSD).