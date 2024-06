O PT dará apoio a pelo menos quatro candidatos a prefeitos de partidos que não compõem a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no universo das cidades com mais de 100 mil eleitores.

Conferência realizada no ano passado pelo PT sobre a eleição municipal

Nesta segunda-feira, a Executiva Nacional do partido deu aval ao apoio ao candidato do PSDB em Mossoró (RN). Antes, já havia chancelado dois nomes do Podemos (em São José do Ribamar-MA e Taboão da Serra-SP) e 1 do Cidadania (Macaé-RJ).

As legendas a que pertencem os candidatos costumam atuar com independência ou mesmo em oposição aberta ao governo federal.

O PT justifica os apoios com base nas realidades locais dos municípios e diz que os candidatos se comprometeram a defender a candidatura de Lula, ou do nome escolhido por ele, em 2026.

O partido também já deliberou pelo apoio a candidatos de partidos de centro-direita que compõem sua base: foram 6 do União Brasil, 6 do MDB, 3 do PSD, 4 do Republicanos e 1 do PP.