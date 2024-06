São Paulo e Brasília

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) já concedeu neste ano 28 licenças ambientais para a Petrobras, que pressiona para que o órgão libere a exploração da Foz do Amazonas, no Amapá.

Presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho; órgão já emitiu 28 licenças para a Petrobras em 2024 - AMANDA PEROBELLI/REUTERS

O dado é usado nos bastidores do órgão para rebater críticos que afirmam que haveria uma pré-disposição contra a petroleira. Além das licenças concedidas, o instituto analisa cem outros processos da estatal, entre eles de eólicas offshore.

O Ibama virou alvo de críticas da Petrobras e dentro do próprio governo após negar pedido da empresa para perfurar a bacia da foz do rio Amazonas com objetivo de explorar petróleo na região.

A estatal reiterou o pedido, que está em análise — a expectativa interna no Ibama é que a decisão saia em breve.

A bacia é considerada por ambientalistas uma área sensível para a exploração de petróleo, com potencial impacto para a biodiversidade e comunidades locais.