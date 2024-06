Brasília

O Pará foi o estado que mais reduziu os alertas de desmatamento na Amazônia Legal em maio deste ano, comparando com 2023.

Segundo dados do Deter, programa do Inpe (Instituto Brasileiro de Pesquisa Espacial), a queda foi de 29%.

Floresta amazônica no estado do Pará - Lalo de Almeida - 22.set.2023/Folhapress

Comparando o acumulado de agosto até maio deste ano com o mesmo período anterior, a queda foi de 48%. Foram 1.210 km2 de alertas de desmatamento nos últimos 12 meses, contra 2.341 km2 no intervalo anterior.

A queda é geral, para o bioma, desde o início do governo Lula (PT).

Entre agosto de 2023 e maio de 2024, os alertas apontam uma redução de 3.603 km² de destruição —31% disso no Pará, o estado que mais contribuiu para a queda desse índice.

"A queda do desmatamento no Pará não apenas evidencia o compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da região, mas também destaca os progressos concretos alcançados em iniciativas de conservação ambiental", afirmou o governador paraense, Helder Barbalho.

O Pará, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), foi em diversos meses o estado que mais destruiu sua floresta, na Amazônia.

Em 2025, ele será sede da COP 30, a Conferência de Clima da ONU (Organização das Nações Unidas).

Considerando o ano de 2023, para toda a Amazônia, houve diminuição de quase 50% nos alertas, quando comparados a 2022.

Já no cerrado, a gestão petista não tem conseguido ser efetiva no combate à destruição do bioma.

Também comparando 2023 com 2022, o desmatamento aumentou mais de 40%. Nos primeiros cinco meses de 2024, no entanto, o Deter aponta para uma desaceleração deste índice, com queda de 12%.