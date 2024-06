Ministros do governo Lula começaram a fazer reuniões com os pré-candidatos apoiados pelo presidente para prefeito de São Bernardo do Campo, seu berço político.

No município, o PT lançará o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, cujo vice será o ex-prefeito Dr. Dib (PSB).

Presidente Lula colocou ministros para se reunir com pré-candidato à Prefeitura de São Bernardo - Pedro Ladeira/Folhapress

Nesta sexta-feira (7), ambos se encontraram com o ministro das Cidades, Jader Filho, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, para discutir políticas de desenvolvimento urbano.

Já no sábado (8) o encontro foi com Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, para uma discussão sobre cidadania.

O movimento mostra como Lula colocou como ponto de honra reconquistar a administração da cidade na Grande do São Paulo onde iniciou sua vida pública como sindicalista, nos anos 1970.