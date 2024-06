O Livres, movimento em defesa do liberalismo, realizará um debate na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados na quarta-feira (5), das 18h30 às 20h, para tratar do orçamento público e como incluir os mais pobres nele.

Participam Marcos Mendes, economista, ex-chefe da Assessoria Especial do Ministério da Fazenda e colunista da Folha, Daniel Couri, ex-diretor do Ministério do Planejamento, e a deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP).

Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão de análise dos vetos do governo Lula (PT) - Pedro Ladeira-28.mai.2024/Folhapress

Segundo o Livres, o objetivo é apresentar soluções para melhorar a alocação dos recursos públicos.

"O cenário político atual, com o aumento dos gastos públicos, exige uma nova abordagem para a gestão do orçamento. Este evento busca promover a revisão e avaliação crítica das políticas públicas, com foco na eficiência e efetividade do gasto", afirma Mano Ferreira, diretor de operações e cofundador do Livres.