O movimento Livres realiza nesta terça-feira (27) o evento "Nova Indústria Brasil: por que insistir no erro?", que pretende discutir o plano de R$ 300 bilhões em créditos e subsídios anunciado pelo governo Lula (PT) e propor soluções para, segundo o grupo, evitar futuros equívocos.

Presidente Lula (PT) participa de reunião do Conselho Nacional do Conselho Industrial - Gabriela Biló /Folhapress

O debate, que começa às 20h na Casa Livres, terá participação do economista Samuel Pessoa, colunista da Folha, do ex-secretário do Tesouro Mansueto Almeida e da economista e coordenadora de políticas públicas do Livres, Deborah Bizarria.

Na discussão será abordado o histórico de políticas industriais do país e analisados os erros de programas anteriores de estímulo à indústria.