São Paulo é a capital com a maior nota em dados abertos sobre finanças do país, segundo índice produzido pela Open Knowledge Brasil, ONG dedicada à análise da transparência na administração pública.

Sede da prefeitura de SP, no viaduto do Chá, centro da capital - Rubens Chaves/Folhapress

A capital obteve 78 de 100 pontos possíveis, à frente de Recife, com 61, e Belo Horizonte, com 58, na terceira posição. A última posição foi dividida por Boa Vista, Natal e Rio de Janeiro, todos com zero pontos.

Foram avaliados dados sobre planejamento orçamentário, aplicação de recursos e realização de procedimentos administrativos para contratações públicas, entre outros.

Segundo a ONG, os dados permitem identificar as prioridades de investimento das prefeituras e analisar se a execução orçamentária e as contratações são coerentes com tais diretrizes.