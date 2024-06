Salvador

A Executiva Nacional do PT vai anunciar na próxima terça-feira (2) o nome do deputado estadual Luciano Cartaxo como candidato à prefeitura de João Pessoa (PB).

A decisão põe fim a uma disputa interna conturbada que se arrastou pelos últimos meses e que envolveu embates dentro do próprio do PT e do partido com as demais legendas federadas.

Luciano Cartaxo, pré-candidato a prefeito de João Pessoa (PB) - Luciano Cartaxo no Facebook

PV e PC do B defenderam o apoio à reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP), mas o PT manteve a posição pela candidatura própria. Além de Cartaxo, a deputada estadual petista Cida Ramos se apresentava como pré-candidata.

O deputado prevaleceu na disputa interna com o apoio do deputado federal Luiz Couto e de Ricardo Coutinho, que foi governador da Paraíba entre 2011 e 2018 e está filiado ao PT desde 2021.

A escolha foi referendada a despeito do histórico conturbado de Cartaxo com o partido. Ele foi prefeito de João Pessoa entre 2013 e 2020, mas trocou o PT pelo PSD em setembro de 2015, auge da crise do partido em meio ao escândalo da Lava Jato.